FACUA te asesora con… los viajes combinados

Con la llegada del buen tiempo y la cercanía de las vacaciones, son muchos los usuarios que deciden ponerse ya manos a la obra y planificar una escapada con suficiente antelación. Uno de los productos más populares es el llamado viaje combinado, que no es otra cosa que la combinación previa de, al menos, dos de los siguientes tres elementos: transporte, alojamiento y otros servicios turísticos, vendidos u ofrecidos a la venta con arreglo a un precio global, siempre que dicha prestación cubra un período de más de veinticuatro horas o incluya una noche de estancia o alojamiento. Lo más habitual para contratar un viaje combinado es acercarse a una agencia de viajes, que no es más que una empresa que se dedica profesionalmente

Contenido exclusivo para socios plenos Hacerme socioIniciar sesión