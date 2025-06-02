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Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero, febrero y marzo.
España-02/06/2025
Durante los meses de enero, febrero y marzo, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid se ha dirigido a Adif para reclamarle que realice las acciones necesarias para garantizar la accesibilidad de todos los usuarios en la estación de Cercanías de La Serna, perteneciente a la línea C5 de la red ferroviaria.
La asociación, además, ha denunciado la falta de personal de
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