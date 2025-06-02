Compras y publicidad
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
España-02/06/2025
Durante los últimos meses, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
José Luis e Interhome
El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid ha condenado a la empresa de alquiler turístico Interhome SL a indemnizar a José Luis con 1.111 euros, más 113 de intereses, por ofrecerle un a
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