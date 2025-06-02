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Nuestros socios triunfan

Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.

España-02/06/2025

Durante los últimos meses, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.

José Luis e Interhome

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid ha condenado a la empresa de alquiler turístico Interhome SL a indemnizar a José Luis con 1.111 euros, más 113 de intereses, por ofrecerle un a

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