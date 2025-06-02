Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de América Latina: historia, objetivos e incidencia en el territorio

La Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable (FCCR) se fundó en Santiago de Chile el 15 de mayo del 2019, aunque ya venía funcionando su grupo promotor desde 2017. Su sede principal se estableció en dicha capital y posteriormente ha extendido su actividad al conjunto de América Latina y el Caribe. En la actualidad ha constituido una filial en Centro América con sede en Panamá, que se une a la existencia de asesores y colaboradores en Chile, El Salvador, Argentina, Cuba, Panamá, Brasil, Uruguay, Nicaragua y también en España. Dicha fundación mantiene una amplia cooperación con la Fundación FACUA, a través de la firma de un acuerdo de colaboración firmado en España desde 2017 con el grupo promotor de la FCCR presidido p

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