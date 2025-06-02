Motor y viajes
Saltarse la ley no puede seguir saliendo gratis a las aerolíneas
Menos del 5% de las reclamaciones presentadas por los pasajeros en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se traducen en multas.
Por Rubén Sánchez
España-02/06/2025
Menos del 5% de las reclamaciones presentadas por los pasajeros en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) se traducen en multas a las aerolíneas debido a la tibieza del organismo y a graves deficiencias en el régimen sancionador establecido en la ley. Hemos reclamado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que impulse una modificación en la Ley de Seguridad Aérea ya que su redacción actual permite a las compañías saltarse sus obligaciones sin temor a ser multadas.
Hay que modificar los protocolos de actuación del organismo y la redacción de la Ley de Seguridad Aérea, ya que no se está cumpl
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