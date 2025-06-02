El bloqueo económico a Cuba: más de 60 años de ataque criminal a los consumidores

Desde los años sesenta, la República de Cuba lleva sufriendo la imposición de un bloqueo económico por parte de los Estados Unidos de América. Es decir, a fecha de la redacción de estas palabras, este país, sus ciudadanos, llevan más de 60 años padeciendo en su día a día lo que supone vivir en esta situación. Este bloqueo económico, lejos de flexibilizarse, ha sido endurecido en los últimos años. Así, en 2021 Cuba fue incluida en la lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo. La Administración Biden tuvo el gesto simbólico —por describirlo de algún modo— de sacar al país de este listado durante escasos días, antes de que se realizase el cambio político en Norteamérica. Sin embargo, es objetivo que esta

Contenido exclusivo para socios plenos Hacerme socioIniciar sesión