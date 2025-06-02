Ocio y cultura
Nach Solís: «La amistad y los recuerdos nos ayudan a hacer la vida más fácil cuando se vuelve insoportable»
El guionista abulense repasa su trayectoria profesional, habla sobre el éxito de su cortometraje 'París 70' y adelanta detalles de los proyectos en los que está trabajando actualmente.
Por David Ávila
España-02/06/2025
Nach Solís (Ávila, 1989) estudió Medicina y ejerció como oncólogo, aunque nunca se le fue de la mente la idea de ser guionista. Desde niño tuvo claro que se quería dedicar a contar historias. Durante un tiempo compatibilizó ambas profesiones hasta que en 2022 dejó a un lado la medicina para dedicarse en cuerpo y alma a la escritura.
Lo suyo, hasta la fecha, está siendo una carrera meteórica. Su cortometraje París 70 ha sido seleccionado en más de 180 festivales nacionales e internacionales, ha estado nominado a premios tan prestigiosos como los Goya y los Forqué, e incluso estuvo en la terna final de preseleccionados para aspirar a los Oscar.
En esta entrevist
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