Al fin, las vacunas

El domingo 27 ha comenzado la vacunación en España contra el Covid-19, así como en el resto de países de la Unión Europea. En esta primera fase del plan de vacunación, según ha adelantado el Ministerio de Sanidad, sólo se vacunarán personas mayores que vivan en residencias, sus cuidadores y el personal sanitario. El Gobierno ha avanzado que hacerlo será voluntario. La vacuna, principal medio para combatir la pandemia, ha sido posible en un tiempo récord, nunca antes conseguido para ninguna otra enfermedad. Esto ha levantado suspicacias, y algunas dudas de la población que no sabe si es conveniente vacunarse o no. FACUA-Consumidores en Acción ha recopilado la información trasladada po

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión