La verdad está por ahí afuera

No hace falta decir que 2020 ha sido un año fatídico y adverso. Muchos de nuestros derechos han sido limitados a favor de un indudable interés común que nos ha ayudado a empezar a ver el principio del fin de esta pandemia, lo cual va a configurar este año que acaba como una maldita pesadilla apocalíptica más propia de una sesión de cine de serie B que de una comedia agridulce más parecida a lo que vivimos en el día a día. Y no deja de ser curioso que una de las películas que venga marcar un antes y un después en estos momentos tan desapacible, no deje de ser a) una película de superhéroes, b) que realza el denostado papel de la mujer en el mundo y c) nos remite a una época ino

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