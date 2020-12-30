Los efectos del pan industrial

Harina de trigo, agua y sal. Ningún alimento básico como el pan tiene ingredientes más sencillos. Pero la industrialización de este producto esencial ha creado el monstruo culinario del pan precongelado, que bajo el afán de producir más en menos tiempo y que dure más, ha llevado a eliminar la masa madre de los ingredientes y a sumarle a la receta inicial aditivos que, en algunos casos, están relacionados con el desarrollo de enfermedades como el colesterol. El objetivo del negocio industrial del pan era lograr que se multiplicasen los puntos de venta, y en ese esquema de producir más a menor coste no entraban las tradicionales tahonas, que seguian mezclando harina, agua y sal y dejaban hornear el tiempo necesario. Las

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