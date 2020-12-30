Compras y publicidad
La incidencia de la Covid-19 en la protección del consumidor y propuestas para el futuro
Esta crisis está generando más vulnerabilidad en la población y el aprovechamiento de los desequilibrios por parte de los mercados.
Por Olga Ruiz
España-30/12/2020
La pandemia por Covid-19 ha desencadenado una grave crisis poliédrica, que nos presenta distintas caras: sanitaria, social, medioambiental, económica y política. Su naturaleza y características conllevan que tenga un fuerte impacto en el conjunto de la población y en el ejercicio, reconocimiento y protección de los derechos de los consumidores.
La crisis del Covid-19 ha afectado a las relaciones directas de consumo, a los derechos y obligaciones derivados de los contratos de acceso a bienes y servicios y a su cumplimiento, celebrados antes y durante la pandemia y que se han visto alterados por las limitaciones vinculadas a las declaraciones de estados de alarma o de emergencia, restricciones de la movilidad, limitaciones en el ejercicio de actividades empresariales y comerciales
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