Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de noviembre y diciembre.
España-30/12/2020
Durante los meses de noviembre y diciembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido ejerciendo su labor en defensa de los derechos de los consumidores, con especial hincapié en las problemáticas originadas por la pandemia de Covid-19.
La asociación ha reclamado al Gobierno que fije el precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas en 10 céntimos, después de que el Ministerio de Sanidad anunciara que bajaba de 72 a 62 céntimos de unidad. FACUA ha considerado esta bajada de auténtico «despropósito« y «tomadura de pelo«, y ha advertido de q
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