Salud y alimentación
Javier Padilla: «Podremos convivir con el virus si las instrucciones son sencillas, claras y coherentes»
El autor de '¿A quién vamos a dejar morir?' y coautor de 'Epidemiocracia' reflexiona sobre la situación actual provocada por el Covid, cómo evitar nuevas pandemias y cómo enfrentar las que vengan.
Por Ángeles Castellano
España-30/12/2020
Javier Padilla (Madrid, 1983), médico de familia, publicaba a finales de 2019 una reflexión sobre el sistema de salud público actual bajo el título ¿A quién vamos a dejar morir? Sanidad pública, crisis y la importancia de lo político (Capital Swing, 2019). En marzo, explotaba una crisis mundial de salud sin precedentes, provocada por el virus SARS-COV-2 que paralizó la sociedad que aún lucha por sobrevivirlo. Un breve tiempo después, publicaba junto al epidemiólogo Pedro Gullón el libro Epidemiocracia. Nadie está a salvo si no estamos todos a salvo (Capital Swing, 2020), en el que de una forma extraordinariam
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