Intermediarios en la prestación de servicios: el nuevo modelo de negocio

En los últimos años estamos asistiendo a la proliferación de toda una serie de plataformas virtuales que aunque en apariencia parecen ofrecer directamente a los consumidores la adquisición de bienes y servicios, sobre el papel afirman actuar como meras intermediarias, limitándose únicamente, según afirman, a poner al usuario en contacto con terceras partes. Sin embargo, la práctica demuestra que cuando el consumidor opera con estas plataformas desconoce que estas empresas funcionan del modo mencionado, ya que la apariencia que otorgan es que el usuario está contratando con ellos directamente la adquisición del bien o servicio. Es más, en muchas ocasiones ni siquiera aparece el nombre del tercero con el que, seg

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