Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
España-30/12/2020
Durante los meses de noviembre y diciembre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha valorado positivamente la prohibición de los cortes de suministro de agua hasta enero de 2021 a los hogares de la Comunidad en los que el Canal de Isabel II presta los servicios de abastecimiento durante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.
A su vez, ha criticado que el Ayuntamiento de la capital no haya facilitado aún la prestación económica a los beneficiarios de las denominada Tarjeta Familias, destinado a familias vulnerables
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