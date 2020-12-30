El zumbido de la extinción

¿Cómo sería el mundo si desaparecieran las abejas? La respuesta es apocalíptica. Estos pequeños insectos son los encargados de la gran parte de la polinización de las plantas que existen en el planeta, de manera que su erradicación traería consigo probablemente la extinción de gran parte de la biodiversidad. La polinización es la fórmula magistral que ha encontrado una gran parte de la naturaleza vegetal para su reproducción; sin polinización no hay fecundación en los óvulos de la flor, haciendo imposible la producción de semillas y frutos. Y entre los principales vectores de polinización brillan con luz propia las abejas. Estas transportadoras de polen garantizan la vi

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión