El programa de actividades de la Fundación FACUA para el ejercicio 2021

El artículo 7 de los estatutos de la Fundación FACUA establece que sus fines son la cooperación internacional al desarrollo –fundamentalmente en el ámbito de la protección y la defensa de los consumidores y usuarios, además de la información y formación de los ciudadanos de países empobrecidos-, junto con la promoción del conocimiento en todos sus ámbitos, el estudio y la investigación sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos en relación al fomento de los hábitos responsables entre la producción y el consumo y las relaciones en el mercado entre consumidores y operadores económicos. Todo ello para fomentar mayores niveles de formación, educación y concienciación social y ciudadana sobre la protección de los consumidores y el consumo responsable y sostenible. Y dado que

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