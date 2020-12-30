El año que vivimos peligrosamente

2020 ha sido un año especialmente duro. Un año en el que muchos hemos perdido a seres queridos. Un año en el que todos nos hemos tenido que enfrentar a las dificultades que ha suscitado la pandemia. En FACUA hemos hecho todo lo posible por dar la talla en la defensa de los consumidores. Desde que el Gobierno decretó el estado de alarma a mediados de marzo, nos planteamos dos prioridades. La primera, continuar nuestra labor a través del teletrabajo para garantizar que tanto la atención a los consumidores como el resto de nuestras actividades continuasen desarrollándose. Para ello, establecimos un sistema de comunicaciones que ha permitido que el conjunto de nuestros profesionales y tanto los dirigentes de FACUA como los de nuestras

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