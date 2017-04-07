El bucle infinito de los abusos en el mercado de las telecomunicaciones

Un día cualquiera, tu empresa de telecomunicaciones, con la que tienes contratado la línea móvil, el teléfono fijo e internet de tu casa, decide unilateralmente subirte los precios de los servicios contratados. Da igual el tiempo que lleves con ella, la duración del contrato, que te ofreciera en su momento precios para siempre o que tú no quieras ampliar los megas de tu tarifa: un breve SMS o un aviso en la factura te anuncia que al mes siguiente te subirá la tarifa aplicada y que tienes dos opciones: lo aceptas o te vas (que traducido a lenguaje teleco sería «puedes darte de baja sin penalización«). Indignada por la subida, y como consumidora responsable que eres, decides poner en prácti

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