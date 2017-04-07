Institucional

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más destacadas durante el mes de marzo.

España-07/04/2017

Durante el pasado marzo, un mes después de la entrada en vigor del real decreto-ley sobre las cláusulas suelo, FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a siete bancos, en casi todos los casos por poner trabas a los usuarios para recepcionarles sus reclamaciones a través de la vía extrajudicial impuesta en la norma.

La asociación también ha alertado sobre las trabas impuestas por el BBVA, que se está negando a tramitar reclamaciones por los gastos de formalizaci&oacut

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