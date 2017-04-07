Ausbanc y Manos Limpias, sociedad criminal

Ausbanc y Manos Limpias estaban llamadas a darse la mano. Presentaban una serie de nexos que les permitieron aunarse con un objetivo criminal. El primero de ellos es ideológico. Los líderes de ambas organizaciones provienen de la ultraderecha más radical, lo que propició un fácil acercamiento y entendimiento. Además, tanto Luis Pineda como Miguel Bernad intentaron blanquearse y reconvertirse en líderes que combatirían los abusos de la banca y la corrupción. Esta segunda coincidencia, la de presentarse como defensores del ciudadano frente al poder, les propició una imagen aseada entre todos aquellos, el público en general, que no conocían las interioridades de Ausb

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