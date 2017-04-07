Salud y alimentación
La eclosión del bio
Cada vez son más los consumidores apuestan por productos ecológicos. Aunque el sector está en uno de sus momentos más dulces, sigue sufriendo las zancadillas de la industria convencional.
Por Ricardo Gamaza
España-07/04/2017
España es líder mundial de producción de productos orgánicos -los comúmente llamados productos bio o ecológicos- y también ha entrado en el top ten del consumo ecológico. En el territorio nacional hay ya casi dos millones de hectáreas de superficie dedicadas a los cultivos ecológicos, siendo Andalucía la comunidad autónoma que lidera esta producción y, en la actualidad, la región europea que más produce.
En lo que respecta al consumo, el barómetro del consumo de productos ecológicos en España revela que cada vez son más las personas que apuestan por lo bio: algo más de 18,3 millones de hogares compran
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