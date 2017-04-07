La eclosión del bio

España es líder mundial de producción de productos orgánicos -los comúmente llamados productos bio o ecológicos- y también ha entrado en el top ten del consumo ecológico. En el territorio nacional hay ya casi dos millones de hectáreas de superficie dedicadas a los cultivos ecológicos, siendo Andalucía la comunidad autónoma que lidera esta producción y, en la actualidad, la región europea que más produce. En lo que respecta al consumo, el barómetro del consumo de productos ecológicos en España revela que cada vez son más las personas que apuestan por lo bio: algo más de 18,3 millones de hogares compran

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