Viajes: España evita cuidar tus derechos

A los políticos españoles se les llena la boca cuando hablan de las cifras del turismo en España. No les faltan motivos: se ha convertido en uno de los motores de la economía. Y las cifras no paran de crecer. Se insiste en la calidad de los servicios que se ofrecen, en el potencial para atraer nuevos turistas, en las ventajas competitivas para el Estado. Esta misma semana se ha conocido que el Foro Económico Mundial sitúa a España, por segundo año, como líder en el ranking de competitividad (en el que participan 136 países). Sin embargo, poco o nada hacen los representantes de la ciudadanía por los viajeros españoles. La Comisión Europea le hizo un

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