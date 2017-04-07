Las delegaciones territoriales de FACUA, instrumentos de acción y participación de los socios

Desde octubre de 2015, FACUA ha venido desarrollando un amplio programa para fomentar la participación activa de sus asociados de pleno derecho, en el funcionamiento de la organización, a través de la creación de Delegaciones Territoriales que cuentan con la colaboración de un grupo de asociados en cada una de ellas y en las que se ha elegido democráticamente a un delegado o delegada con el voto del conjunto de las asociados de cada territorio. A través de sus Delegaciones Territoriales, FACUA complementa la actividad que ya desarrollamos como organización de ámbito estatal y las actividades que también ya desarrollan las organizaciones territoriales que tenemos en Andalucía, Cataluña, Castilla-La

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