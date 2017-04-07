Institucional
Las delegaciones territoriales de FACUA, instrumentos de acción y participación de los socios
La asociación ya goza también de presencia en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Euskadi, Extremadura, La Rioja, Navarra y Murcia, intensificando aún más su lucha contra los abusos y los fraudes.
Por Paco Sánchez Legrán
España-07/04/2017
Desde octubre de 2015, FACUA ha venido desarrollando un amplio programa para fomentar la participación activa de sus asociados de pleno derecho, en el funcionamiento de la organización, a través de la creación de Delegaciones Territoriales que cuentan con la colaboración de un grupo de asociados en cada una de ellas y en las que se ha elegido democráticamente a un delegado o delegada con el voto del conjunto de las asociados de cada territorio.
A través de sus Delegaciones Territoriales, FACUA complementa la actividad que ya desarrollamos como organización de ámbito estatal y las actividades que también ya desarrollan las organizaciones territoriales que tenemos en Andalucía, Cataluña, Castilla-La
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