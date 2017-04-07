Orgullo de grifo

Sandra acaba de sentarse en el restaurante con su marido y su hija y el camarero les toma nota de lo que quieren tomar para beber. «Agua«, responde. «¿Una botella grande, para los tres?”. Al instante reaparece en la mesa com una botella de agua mineral. Su precio es cercano a los dos euros. Ni el camarero ni los comensales se plantean pedir agua del grifo, que la inmensa mayoría de los establecimientos dispensan de manera gratuita, ya que el litro de agua municipal ronda los 0,001 euros. Pero no es una cuestión económica, sino de estatus social: Pedir agua del grifo «está mal visto«. Las campañas de marketing de las grandes compañías

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