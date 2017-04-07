Rubén Juste: «A veces cuesta entender que quienes nos gobiernan están en contra de nuestros intereses»

Doctor en Sociología, Rubén Juste (Toledo, 1985) lleva años estudiando las relaciones entre el poder político y económico en España. Autor del reciente libro Íbex 35. Una historia herética del poder en España (Capitán Swing, 2017), sus análisis sobre las conexiones entre las grandes empresas y la Administración han sido usados por los dirigentes de Podemos para crear su muy comentada teoría sobre la trama. Esto es criticado por algunos, como el ex ministro socialista Jordi Sevilla, que ha declarado recientemente que estas ideas son «engañabobos«. Juste explica en una conversación telefónica mantenida durante un viaje en tren que le lle

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