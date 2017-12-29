Antonio de la Torre: «La única revolución posible tiene que ser de valores, pacífica y debe permear»

Después de diez años en la profesión, Antonio de la Torre (Málaga, 1968) ha conseguido ser el actor con más nominaciones a los Goya de la historia de estos premios. Ha interpretado infinidad de papeles en multitud de géneros, que le han llevado incluso a engordar 33 kilos por exigencias del guión. Es hablador y no huye de las preguntas que le llevan a entrar en profundidades, pero evita la intensidad salpicando la conversación con toques de humor. Trabajador incansable, de periodista antes que actor, ahora es posible verle en las pantallas gracias a Abracadabra y El autor, y ya tiene pendientes de estreno al menos otras dos: un biopic del expresidente uruguayo José Mujica <

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