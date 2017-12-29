Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales en los meses de octubre a diciembre.
España-29/12/2017
La actividad desarrollada por FACUA-Consumidores en Acción en sus delegaciones territoriales de todo el territorio nacional ha sido, durante los meses de octubre a diciembre, igualmente intensa.
En Madrid, la asociación alertó del cierre repentino de la clínica de cirugía y estética medicinal Dermalia, que ha dejado paralizados los tratamientos de sus pacientes y sin cubrir las garantías establecidas en la legislación. Además, reclamó al Ayuntamiento medidas urgentes contra los malos olores que emanan de la planta de Valdemingómez.
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