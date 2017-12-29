Fraude Volkswagen: otro año batallando por los consumidores

Durante este último año, FACUA ha continuado desarrollando un importante número de acciones en defensa de los usuarios que han sido perjudicados por la manipulación de los motores diésel del grupo Volkswagen. Dichas acciones las hemos llevado a cabo tanto a nivel judicial, en la instrucción de la causa 91/2015 en la Audiencia Nacional, donde ya representamos a cerca de 7.000 afectados, como a nivel administrativo ante distintos organismos del Gobierno de España y las comunidades autónomas. Acciones administrativas Desde que estalló el escándalo, FACUA ha presentado denuncias ante distintos organismos contra las empresas del grupo Volkswagen en España: Volkswagen-Audi Españ

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