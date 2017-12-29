Institucional
FACUA: un viaje de 37 años luchando contra los abusos
Ha sido un camino largo para convertirnos en el movimiento social sustentado por decenas de miles de ciudadanos que hoy es generador de opinión pública y con una implantación territorial en todo el país.
Por Paco Sánchez Legrán
España-29/12/2017
Desde 1981 hasta 2017, el proceso seguido por FACUA para desarrollar un proyecto consumerista democrático, independiente y participativo, ha tenido avances y retrocesos, a la vez que se han ido produciendo cambios y adaptaciones en sus métodos de trabajo y de organización; y se ha tenido que ir adaptando o utilizando cada vez y con más intensidad las nuevas tecnologías de la comunicación.
Para comprender este proceso de institucionalización de nuestra organización, podemos señalar cuatro grandes periodos en los que se ha ido forjando la estructura organizativa y su extensión territorial por todo el país:
1981-1966: Los orígenes y su consolidación en Andalucía.
1986-2003
Únete gratis para acceder a este contenido