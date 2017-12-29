FACUA: un viaje de 37 años luchando contra los abusos

Desde 1981 hasta 2017, el proceso seguido por FACUA para desarrollar un proyecto consumerista democrático, independiente y participativo, ha tenido avances y retrocesos, a la vez que se han ido produciendo cambios y adaptaciones en sus métodos de trabajo y de organización; y se ha tenido que ir adaptando o utilizando cada vez y con más intensidad las nuevas tecnologías de la comunicación. Para comprender este proceso de institucionalización de nuestra organización, podemos señalar cuatro grandes periodos en los que se ha ido forjando la estructura organizativa y su extensión territorial por todo el país: 1981-1966: Los orígenes y su consolidación en Andalucía. 1986-2003

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