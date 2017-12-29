Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de octubre a diciembre.
España-29/12/2017
Durante los meses de octubre a diciembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido impulsando de manera notable su campaña #Stop902, a la que los usuarios pueden sumarse en la web FACUA.org/Stop902, contra el uso de líneas de alto coste en los servicios de atención al cliente de empresas privadas y organismos públicos.
Así, en este periodo ha trascendido la apertura de los dos primeros expedientes sancionadores, contra Ryanair y Airberlin, por parte del Govern balear en base a las más d
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