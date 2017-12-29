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¡Oh, el cielo es un lugar en la Tierra!
Cuando se trata de la promesa de una vida mejor, más exitosa y feliz, todos somos potenciales víctimas de los charlatanes, timadores o publicistas engañosos.
Por @CervantesFAQs FEM
España-29/12/2017
¡Eh, usted!
¡Sí, sí, usted!
¿Ha conseguido todo lo que quería en la vida? ¿O más bien se ha llevado una (gran) decepción? ¿Le fastidia tropezar bache tras bache, y cree que no merece las injusticias y piedras en el camino que se encuentra? ¿Quién le pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Ha pensado más de una vez que la suerte no le acompaña?
Pues no se preocupe: ¡Tenemos la solución! Ya no tendrá que buscar más, porque el cielo es un lugar en la tierra y nosotros podemos proporcionárselo.
Si al leer hasta aquí te hemos arrancado una sonrisa, probablemente has identificado la manera de expresarse de un cha
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