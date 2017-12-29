Sube la luz, gobiernan las eléctricas

Un 10,8%. Es el tarifazo que ha sufrido el usuario medio en España en las facturas de la luz a lo largo de 2017. Un desproporcionado e injustificado incremento que las eléctricas han perpetrado mientras el Gobierno miraba hacia otro lado o fingía que ponía en marcha medidas para contener las subidas. Y no sólo hemos sido víctimas de otra subida en tarifas eléctricas que llevan décadas siendo excesivas. También de un ministro de Energía cuyo principal esfuerzo regulatorio ha sido para aplicar otro recorte de derechos. El bono social, cuyas carencias y errores de diseño tanto hemos criticado desde que lo instauró el Gobierno socialista de Zapatero, es ahora una caricatura de lo que

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