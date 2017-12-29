Institucional
Balance de un intenso año de trabajo
Este año hemos apostado por ampliar nuestro proyecto consumerista, extendiéndonos por el territorio y abriendo nuevas asociaciones, delegaciones y oficinas de atención a los consumidores.
Por Olga Ruiz
España-29/12/2017
FACUA ha intensificado en este 2017 su trabajo al servicio de los consumidores, reforzando sus equipos y su actividad para ofrecer una mejor atención a todos y renovando, un año más, su compromiso con la protección y defensa de sus derechos.
Este año hemos apostado por ampliar nuestro proyecto consumerista, extendiéndonos por el territorio y abriendo nuevas asociaciones, delegaciones y oficinas de atención a los consumidores. Y así tras seguir trabajando en la consolidación y avance de nuestras organizaciones en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Macha, Cataluña y País Vasco, finalizando este 2017 con el acuerdo de creación de FACUA Extremadura q
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