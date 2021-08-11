Así afecta el ruido a nuestra salud

Los países latinos tienen fama de ser más ruidosos. Sin embargo, el país con más contaminación acústica es Japón, si bien España está considerado en varios informes mundiales como el segundo con más niveles inadmisibles de ruido. Y es algo que afecta a la salud de sus ciudadanos. Superar los niveles admisibles de ruido durante un periodo continuado puede ocasionar graves trastornos de la salud: deficiencias en la audición, insomnio crónico, problemas en la conducta… Son sólo algunas de las consecuencias de los altos niveles sonoros de la sociedad actual y que se intentan mitigar con medidas correctoras. La exposición continua a altos niveles de ruido tiene una relación d

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