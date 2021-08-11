Institucional
Nuestros socios triunfan
Un resumen de algunos casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de julio y agosto.
España-11/08/2021
Durante los meses de julio y agosto, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Enrique y el Ayuntamiento de Sevilla
El Ayuntamiento hispalense ha devuelto a Enrique el importe de 223,33 euros de una multa que le cobró sin haber cumplido con los trámites administrativos de notificación necesarios, lo que provocó la idefensión del afectado. Después de dos años en los que la asociación tuvo que interponer hasta tres reclamaciones ante diferentes
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