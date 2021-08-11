Falsas acusaciones por manipular el contador de luz

Como es sabido, todo consumidor de energía eléctrica debe tener en la red que le proporciona la electricidad en su hogar un equipo de medida, esto es, un aparato homologado que permita contar la cantidad de consumo eléctrico que realiza. Estos equipos pueden ser propiedad del consumidor o, como ocurre en la gran mayoría de ocasiones, pertenecen a la empresa distribuidora de electricidad. En este segundo caso, dicha alquila el contador al consumidor, que abonará un importe en su factura de la luz por este concepto. Uno de los problemas con los que el usuario puede tener que enfrentarse en algún momento es recibir una notificación de la distribuidora sobre el incorrect

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