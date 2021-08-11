El código ético de la Fundación FACUA

Cualquier fundación puede recibir ayudas o aportaciones económicas de particulares y entidades públicas y privadas, aunque la Fundación FACUA, a la hora de desarrollar los fines o actividades que establece el artículo 7 de sus estatutos, consideró en diciembre de 2014 aprobar un código ético que impidiera aceptar ayudas económicas poco transparentes o inadecuadas para el desarrollo de sus actividades. Asimismo, dicho código instaura que la fundación nunca haría aportaciones económicas a la organización promotora de su creación en 2010, FACUA-Consumidores en Acción. Entre los fines esenciales de la Fundación FACUA está la cooperación internacional al

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