Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de julio y agosto.
España-11/08/2021
Durante los meses de julio y agosto, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid se ha dirigido al Ayuntamiento de la capital y al Gobierno de la Comunidad para reclamarles que realicen con la mayor brevedad posible las reformas necesarias para eliminar el amianto que aún está presente en muchos centros de la región.
La asociación ha denunciado a la Comunidad de Madrid por la difusión de datos personales de miles de ciudadanos a través de su portal web para la obtención del certificado Covid. Se trata de la tercera ocasión en meno
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