La AEPD, el certificado LOKI19 y el multiverso de la locura

Anonadado me he quedado con el final de la serie Loki, que abre las puertas a las múltiples realidades alternativas del Universo Cinematográfico de Marvel y que seguramente gozaremos en su máximo esplendor tanto en la tercera entrega del Spiderman de Tom Holland como en la secuela de Doctor Extraño que precisamente adopta el título de Multiverso de la Locura. En la serie (#spoilers de aquí en adelante) se nos muestran las posibilidades infinitas que presentan los mismos personajes en distintas dimensiones paralelas: lo que cualquier aficionado al cómic conoce tradicionalmente como el multiverso. Y lo explicamos para aquellos que no sean versados en estos mundos de fantasía

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