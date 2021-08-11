Telecos y privacidad
La AEPD, el certificado LOKI19 y el multiverso de la locura
Protección de Datos, como autoridad de control, debería unificar la regulación e impedir diferentes interpretaciones del certificado Covid-19 que den lugar a situaciones distintas en cada comunidad autónoma.
Por Jesús Acevedo
España-11/08/2021
Anonadado me he quedado con el final de la serie Loki, que abre las puertas a las múltiples realidades alternativas del Universo Cinematográfico de Marvel y que seguramente gozaremos en su máximo esplendor tanto en la tercera entrega del Spiderman de Tom Holland como en la secuela de Doctor Extraño que precisamente adopta el título de Multiverso de la Locura.
En la serie (#spoilers de aquí en adelante) se nos muestran las posibilidades infinitas que presentan los mismos personajes en distintas dimensiones paralelas: lo que cualquier aficionado al cómic conoce tradicionalmente como el multiverso. Y lo explicamos para aquellos que no sean versados en estos mundos de fantasía
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