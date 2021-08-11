El fallido modelo neoliberal del sistema eléctrico español

A mediados de los 90, la Unión Europea hace suyo el objetivo de crear un mercado único de la energía y publica las primeras Directivas para la liberalización del sector eléctrico y gasista en 1996 y 1998. Europa inicia la liberalización de las actividades de generación y comercialización con el objetivo de dinamizar las economías, impulsar nuevos negocios, avanzar hacia una gestión eficiente de las empresas y situar al consumidor en el centro del sistema, promoviendo una mayor calidad del servicio, precios mejores y más competitivos y un consumo eficiente. Estos fueron los argumentos oficiales; los extraoficiales quedaron en la trastienda, allí donde negocian los lobistas y sus peones gubernamentales.

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