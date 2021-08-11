Un ejemplo para el mundo: la dieta mediterránea

Desde hace años es sabido que la alimentación juega un papel fundamental a la hora de cuidar nuestra salud y reducir las posibilidades de padecer ciertas enfermedades. Una de las fórmulas de alimentación más popularizadas de forma mundial gracias a sus múltiples beneficios es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es parte intrínseca de nuestra tierra, siendo una muy valiosa herencia cultural que representa no solo una pauta nutricional saludable, sino un estilo de vida equilibrado con recetas, formas de cocinar, productos típicos o de temporada, y celebraciones. Este patrón alimentario contiene una gran cantidad de propiedades beneficiosas para la salud debido a los alimentos que la conform

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