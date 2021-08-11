Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de julio y agosto.
España-11/08/2021
Durante los meses de julio y agosto, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido ejerciendo su labor en defensa de los derechos de los consumidores.
La constante subida del precio de la luz ha protagonizado las principales reivindicaciones de la asociación durante estos meses. El 15 de julio, FACUA salió a la calle en 36 ciudades de toda España para protestar contra el tarifazo eléctrico y exigir una serie de medidas para proteger los derechos de los usuarios frente a los abusos del sector.
Diversas organizaciones se sumaron a la convocatoria de movilizaciones de la asociación, como fueron la
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