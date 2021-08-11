Ocio y cultura
Pedro Torrijos: «Ningún espacio que nos rodea es neutro, con independencia de su intención»
Arquitecto y músico de formación, el autor de 'Territorios improbables' se considera sobre todo un contador de historias. En su libro, como en Twitter, desgrana los entresijos de los lugares más peculiares.
Por Ángeles Castellano
España-11/08/2021
Se formó como arquitecto y como músico. De la música, aprendió lo que es el tiempo. De la arquitectura, el espacio. Después de acabar sus estudios, comenzó una carrera profesional en como arquitecto, pero llegó 2008 y la crisis del ladrillo se llevó por delante sus planes y expectativas. «Entonces me acordé de lo que me gustaba hacer cuando era pequeño y cuando era adolescente y cuando era adulto: contar historias. Y las conté«. Y comenzó a escribir sobre los asuntos que dominaba en diferentes medios de comunicación. Así describe su vida Pedro Torrijos (Madrid, 1975), en su propia página web. Sería en 2013 cuando comenzó a contar en Twitter historias de lugares sorprendentes, que a
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