Brecha digital y servicios bancarios

En el sector bancario, el acaparamiento de poder y recursos en pocas manos de los últimos tiempos (fusiones bancarias) se está desarrollando en paralelo al proceso de digitalización y al endurecimiento de las condiciones contractuales y de acceso a los servicios que prestan a los consumidores, lo que está provocando que en los últimos años se hayan generado importantes barreras de acceso a dichos servicios y un ensanchamiento de la brecha digital para muchos colectivos, entre ellos el colectivo de personas mayores y el de aquellas otras que presentan algún tipo de discapacidad o impedimento que les limita el uso de herramientas digitales. La crisis financiera de 2008, la pandemia por Covid-19, las fusiones y el avance imparable de

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