Salud y alimentación
El boicot a las fresas
La amnistía que el Gobierno andaluz ha aprobado para los pozos ilegales de la fresa pone en riesgo todo el sector fresero de Doñana, que encontrará un boicot a sus productos por los consumidores europeos.
Por Ricardo Gamaza
España-25/02/2022
Una acampada, tractoradas y hasta agresiones, son algunas de las acciones que algunos agricultores de la fresa y los frutos rojos llevaron a cabo durante la anterior legislatura andaluza cuando se empezó a aplicar el Plan de la Corona Norte de Doñana y se empezaron a clausurar pozos ilegales que esquilmaban el agua del espacio natural poniendo en riesgo no solo al medio ambiente, sino también a toda la actividad agrícola del entorno.
El objetivo de esos agricultores que robaban agua (ya que los pozos no estaban autorizados y eran ilegales) era lograr una amnistía para los terrenos que cultivan ilegalmente fresa y frutos rojos. El denominado Plan de la Fresa, aprobado el 16 de diciembre de 2014 pero que se empezó a aplicar hace mucho despu
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