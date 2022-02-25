El boicot a las fresas

Una acampada, tractoradas y hasta agresiones, son algunas de las acciones que algunos agricultores de la fresa y los frutos rojos llevaron a cabo durante la anterior legislatura andaluza cuando se empezó a aplicar el Plan de la Corona Norte de Doñana y se empezaron a clausurar pozos ilegales que esquilmaban el agua del espacio natural poniendo en riesgo no solo al medio ambiente, sino también a toda la actividad agrícola del entorno. El objetivo de esos agricultores que robaban agua (ya que los pozos no estaban autorizados y eran ilegales) era lograr una amnistía para los terrenos que cultivan ilegalmente fresa y frutos rojos. El denominado Plan de la Fresa, aprobado el 16 de diciembre de 2014 pero que se empezó a aplicar hace mucho despu

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