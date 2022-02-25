Fraudes en internet o ‘phishing’: la mala conducta que se perpetúa

La utilización de internet ha estado asociada prácticamente desde sus inicios a actividades fraudulentas o engañosas que buscan obtener alguna clase de beneficio ilícito de los usuarios. Asimismo, igual que el uso de internet ha ido variando con el paso del tiempo, tanto por el avance de la tecnología existente como por la evolución de los comportamientos sociales y económicos (a finales de los años 90 contratar algún servicio a través de internet era una posibilidad que pocos consumidores se planteaban y, en cambio, hoy día la contratación a distancia a través de internet se encuentra totalmente popularizada), los engaños a través de la red destinados a obtener un lucro de la víctima que los sufre también han evolucionado. Podemos recordar aquellos primeros fraudes que pr

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