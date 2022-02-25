Garzón y Calviño se desentienden de los abusos de la banca

Era previsible que la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, optase por no aplicar ni mejorar la legislación bancaria ante el problema que sufren multitud de usuarios, que ven cómo los bancos cierran progresivamente sus oficinas, mientras que las pocas que quedan abiertas les limitan en muchos casos la posibilidad de abonar recibos en horarios muy restringidos, les cobran por sacar dinero en ventanilla o incluso les niegan este derecho. La que sorprende es la decepcionante actitud del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que más allá de permanecer prácticamente en silencio ante esta situación, ha optado por desentenderse de la denuncia presentada por FACUA hace ya qu

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