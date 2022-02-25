Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de enero y febrero.
España-25/02/2022
Durante los meses de enero y febrero, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Francisca y Endesa
Tras la actuación de FACUA Almería, Endesa ha devuelto 415 euros a Francisca de una factura bimestral que representaba casi 20 veces la media de kWh consumidos en los periodos de facturación anteriores. La empresa no llegó a aportar explicación alguna sobre el motivo del desorbitado aumento del consumo que atribuía
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