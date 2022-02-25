Lidia García: «La copla también es un poso de denuncia para las mujeres»

Lidia García García (Montealegre del Castillo, 1989) es investigadora predoctoral en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, con una tesis sobre estética camp y cultura popular española Divulga sobre copla, cuplé y zarzuela desde una perspectiva de género, LGTBIQ+ y de clase en Hoy empieza todo, de Radio 3, y en su propio pódcast ¡Ay, campaneras!. Ahora ha escrito un libro con el mismo título. ¿Cómo surgió el pódcast ‘¡Ay, campaneras!’? ¿Crees que el boom de este formato está relacionado con los ritmos de vida que llevamos? Surgió de la manera más azarosa, no ten&

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